La scultura dedicata alle vittime del Covid nel mirino dei vandali, due volte in un mese

L'Albero della rinascita nel mirino dei vandali. La scultura inaugurata a luglio a Desio, nel quartiere San Giorgio, in un mese ha già subito due danneggiamenti.

Danneggiata la scultura in memoria delle vittime del Covid-19

L’opera in ferro, in memoria delle vittime del Covid-19, è stata danneggiata da ignoti. A dar voce alla rabbia dei residenti del quartiere San Giorgio è Palmiro Seghezzi, presidente del Comitato di quartiere, stanco dei continui atti di vandalismo che si sono registrati nell’ultimo periodo. "Sono stati dissaldati due rametti, un uccellino e dei fiorellini sono spariti. Non siamo tranquilli, oltretutto non ci sono telecamere, e sarebbe opportuno che venissero installate, così servirebbero anche a controllare meglio la zona".

I residenti chiedono più sicurezza, le spiegazioni dell'assessore

"La statua la faremo sistemare ad ottobre, ma chiediamo un maggiore controllo" ha aggiunto Nino Puorto, presidente della contrada San Giorgio, uno dei promotori dell’iniziativa che ha portato alla realizzazione dell’Albero della rinascita. "Quando si inaugura qualcosa di nuovo spesso succede che l’attenzione venga attirata tanto in positivo quanto in negativo, purtroppo come è accaduto per l’opera d’arte “Trame” in piazza Santa Maria. E’ stata danneggiata poco dopo l’inaugurazione - ha affermato Jennifer Moro, assessore alla Sicurezza - Intanto per il quartiere abbiamo pensato di continuare a lavorare con l’educativa di strada. Con i ragazzi bisogna fare un lavoro di recupero e consapevolezza civica dei beni pubblici. Si deve avere rispetto. Faremo poi delle valutazioni per installare la videosorveglianza" ha concluso.