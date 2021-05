La toccante lettera della figlia del brianzolo Vittorio Zorloni, morto nel crollo della funivia a Stresa

Le toccante lettera di Angelica, la figlia di Vittorio Zorloni, 54enne nato a Seregno ma cresciuto a Seveso, che ieri ha dovuto improvvisamente dire addio al suo papà: era tra le persone a bordo della funivia crollata a Stresa, sulla salita per il Mottarone.

Ha voluto scrivere sui social, lasciando lì le sue parole per il papà che ieri è deceduto nel drammatico incidente sulla funivia di Stresa. Una lettera a cuore aperto, al papà che non vedrà più.

“Papà, ironia della sorte oggi io ero sul versante opposto della montagna con la mia famiglia, voi avete pensato di andare finalmente a farvi un bel giro in funivia nel primo giorno di sole e libertà e invece le nostre strade si sono divise per sempre. So che da lassú adesso faremo finalmente pace perché, semplicemente, in questa vita non eravamo destinati a riuscire a parlarci in modo giusto. (…) Ma comunque papà, ti ho amato tanto e per questo mi facevi così arrabbiare e so che anche tu mi hai amata tanto. Anche se non leggerai mai queste parole c’è una cosa più grande e potente che ci legherà in eterno.

E so, papà, che non è stato in questa vita ma sará nella prossima in cui sistemeremo tutto e ci riabbracceremo.

E tu, piccolo Mattia, oggi diventi un angelo meraviglioso e tanto prezioso accompagnato dalla tua mamma. Vi porto nel cuore come solo le cose belle si possono portare. Alla prossima vita, che adesso possiate ridere tutti e tre di nuovo insieme nella luce più splendente di tutte”.