La variante inglese manda 200 classi in quarantena in una settimana. Il numero dei contagi sale tra giovani e giovanissimi. Negli ultimi 7 giorni isolati in Provincia MB 3.625 studenti e 562 docenti.

La variante inglese del Covid-19 sta aggredendo anche Monza e la Brianza. Nelle ultime settimane i contagi sono in costante crescita e lo stesso avviene anche nelle scuole, dove il numero di alunni e docenti in quarantena cresce di settimana in settimana.

Una variante che, come sottolinea il direttore generale dell’Ats Silvano Casazza, “è molto contagiosa. Per questo quando sappiamo che una persona è stata contagiata da questa variante prestiamo la massima attenzione a tutti i suoi contatti, anche a quelli occasionali”.

I casi accertati ufficialmente di variante inglese in Provincia di Monza e Brianza sono una decina, ai quali se ne aggiungono 21 in attesa di conferma. Uno soltanto il caso sospetto di variante brasiliana.

La crescita dei contagi testimonia chiaramente come il virus ha ripreso a circolare, con l’indice Rt che è leggermente superiore a 1.

La crescita dei contagi a scuola

Nell’ultima settimana di febbraio i contagi registrati sono stati infatti 1.975, contro i 1.279 della settimana precedente, con un +54%. Prima ancora erano stati 1.132 e nella prima settimana di febbraio 827. Un aumento costante che è simile a quello registrato complessivamente in Regione (con Province che stanno peggio di noi come Brescia e altre che stanno meglio come Sondrio) e che ci ha portato da ieri ad essere classificati in zona arancione.

Analogo l’andamento dei contagi nelle scuole di ogni ordine e grado. Dall’8 al 14 febbraio le nuove classi in quarantena sono state 76; dal 15 al 21 febbraio 116 e dal 22 al 28 febbraio 200.

Nella seconda settimana di febbraio i nuovi alunni in quarantena sono stati 1.414 (79 i docenti); dal 15 al 21 febbraio 1.919 studenti e 115 docenti, nell’ultima settimana di febbraio sono entrati in quarantena altri 3.625 studenti e 562 docenti.

C’è da aggiungere che i contagi sono abbastanza equamente distribuiti in tutte le scuole di ogni ordine e grado, segno che la variante colpisce anche i più giovani.

