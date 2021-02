Coronavirus: boom di contagi nell’ultima settimana (+54%)

Coronavirus: boom di contagi negli ultimi sette giorni (+54%). In Provincia di Monza e della Brianza aumenta purtroppo, sia pur di poco, anche il numero dei morti: 27 contro i 23 della settimana precedente.

Coronavirus: boom di contagi nell’ultima settimana

Per la terza settimana consecutiva i contagi da Covid-19 nella Provincia di Monza e della Brianza sono in aumento. Negli ultimi sette giorni, dati ufficiali di Regione Lombardia, ne sono stati registrati 1.975, contro i 1.279 della settimana precedente (+696).

Il dato dei contagi registrati oggi in Provincia MB, molto più basso rispetto a quello di ieri e ieri l’altro, non deve trarre in inganno perché il dato settimanale si è molto alzato rispetto all’ultimo periodo.

Il trend aveva iniziato ad invertirsi già nella seconda settimana di febbraio, dall’8 al 14, quando si erano registrati 1.132 contagi dopo che praticamente per diverse settimane i contagi settimanali erano rimasti sotto quota mille.

In aumento anche il tasso di positività

Insieme al numero dei contagi nella nostra Provincia, ma anche in Regione, è in aumento anche il tasso di positività che negli ultimi giorni in Lombardia è sopra il 9% ed anche per questo da domani entriamo in zona arancione.

A Monza e Brianza i contagiati complessivi da inizio pandemia sono 57.205 (il 6,55% della popolazione), cifra nella quale, ricordiamo, sono ricompresi anche i guariti e le persone che purtroppo ci hanno lasciato. Queste alla data di oggi, domenica 28 febbraio, sono 28.361 in Lombardia e 2.016 in Brianza. Già 236 le vittime in Provincia MB nel 2021, 27 nell’ultima settimana.