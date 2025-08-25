La zanzara non c'entrava, disinfestazione sospesa

Allarme rientrato

Annullato il terzo intervento in programma per stamattina.

Alla fine non era un'infezione da zanzara e la disinfestazione a scopo preventivo è stata interrotta. E' rientrato quindi l'allarme che nei giorni scorsi aveva destato parecchia preoccupazione nei cittadini, a causa di un presunto caso di infezione da zanzara nel quartiere Polo. Un cittadino manifestava infatti dei sintomi dei quali non era chiara la causa e per precauzione è stata disposta la disinfestazione nella zona della sua abitazione.

Disinfestazione sospesa

L'operazione è iniziata sabato 23 ed è proseguita domenica 24, ma il terzo intervento, previsto per oggi, lunedì 25 agosto 2025, è stato sospeso dato che nel frattempo è giunto l'esito di ulteriori accertamenti effettuati sul medese che presentava dei sintomi da infezione: a causare il suo malessere non è stata la puntura di una zanzara.

 

 

 

