Attenti all’avvenente ladra del cimitero

Nel fine settimana furto con strappo ai danni di un pensionato all’esterno del cimitero di via Reggio. Una ladra avvenente è riuscita a sfilargli un orologio Rolex del valore di 15mila euro prima di allontanarsi.

Attenti alla ladra del cimitero

Il furto sul piazzale del cimitero di via Reggio risale a sabato scorso, intorno a mezzogiorno. La vittima è un pensionato del ’36, residente in città. L’anziano è stato avvicinato da una bella donna che gli ha parlato e lo ha distratto: all’improvviso è riuscita a sfilargli l’orologio Rolex del valore di 15mila euro per poi fuggire. Si sarebbe allontanata con un complice su un’auto, una Fiat vecchio modello, di colore grigio. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri.

Un altro episodio in mattinata

Poco prima la donna aveva tentato di derubare dell’orologio un noto avvocato di Giussano che si trovava all’interno del camposanto. La ladra lo ha seguito fino a raggiungerlo fra le tombe: lo ha strattonato e afferrato per un braccio ma il professionista è riuscito a liberarsi e ad allontanarla a mani vuote. L’Amministrazione ha annunciato un maggiore presidio del cimitero con la Polizia locale in borghese. Purtroppo i furti nei cimiteri non sono così rari, leggi qui.

Torna alla home page.