Ladri a segno in due bar e in pizzeria

Furto notturno a Desio in due bar e in pizzeria. Tutto nella stessa settimana. Prima i furfanti hanno messo a segno il colpo nel quartiere di San Giovanni, ai danni del “Caffè & Dintorni” di via Tonale, quindi nel mirino è finito il discopub Dr. Creatur di via Lampugnani. A ricevere la sgradita visita è toccato anche alla “Pizzeria da Luca” di corso Italia.

Furti a segno, ladri in azione al bar e in pizzeria

Al “Caffè & Dintorni” di via Tonale hanno agito in due, mentre un terzo faceva da palo. I furfanti sono arrivati intorno alle tre, guidando contromano nella strada. Indossavano una tuta e in testa avevano un cappuccio per non farsi riconoscere. Hanno usato un flessibile per riuscire a tagliare la saracinesca ed entrare nel locale. Nel frattempo è anche scattato l’allarme. Allertati i Carabinieri, in pochi minuti i ladri, mentre si sono trattenuti nel locale, sono riusciti a prelevare un cambiamonete, diversi pacchetti di sigarette e delle monete dalla cassa.

Tagliata la saracinesca con il flessibile

Hanno poi colpito anche in via Lampugnani, al Dr. Creatur, di Martino Marrella. Anche in questo caso il modo di procedere è stato lo stesso. I ladri hanno tagliato la saracinesca con un flessibile, per poi entrare nel locale, da dove hanno prelevato il cambiamonete e alcuni spiccioli. In entrambi i casi è stata presentata denuncia ai Carabinieri. Da segnalare anche un furto in abitazione nella zona di via Prati.

In pizzeria rubati anche un migliaio di euro

Il raid notturno non ha risparmiato la “Pizzeria da Luca” in corso Italia. Il ladro, non si sa se abbia agito uno solo, si sarebbe introdotto nell’esercizio scavalcando il cancello che dà sull’ingresso laterale dell’edificio, e avrebbe poi forzato la porta in metallo con qualcosa di simile a un piede di porco. Rubati due telefoni cellulari, un portatile e circa un migliaio di euro dal fondo cassa. “Una cosa simile non era mai successa prima, siamo scossi”, ci ha detto il titolare della pizzeria, Luca Terragni. L’altra settimana i ladri avevano colpito diversi esercizi anche nella vicina Seregno.