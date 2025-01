Ladri a Triuggio, colpi al ristorante Fossati e al panificio di Canonica

Notte di razzie e ladri scatenati nel fine settimana appena trascorso a Canonica di Triuggio.

Ladri a Triuggio

Nella notte tra domenica e lunedì, una banda di malviventi ha fatto visita alle attività di via Emanuele Filiberto. Presi di mira l’atelier del pane «Cerere» e l’Antico Ristorante «Fossati». I ladri hanno sfondato porta e portone dello storico ristorante e, una volta entrati, hanno fatto incetta di sigarette e liquori. «Hanno fatto diversi danni», il commento dei titolari del noto ristorante, rammaricati per l’accaduto. I malviventi sono fuggiti con bottiglie di vino e bottiglie di grappa oltre alle sigarette.

Razzia anche al panificio

Non soddisfatti hanno visitato anche il panificio accanto di Corrado Scaglione, impossessandosi della cassa, della macchinetta del caffè, di cibi e bevande. Quello di lunedì è stato dunque un brutto risveglio per i titolari delle attività di Canonica che hanno allertato subito i Carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Biassono, competenti sul territorio, che hanno effettuato un sopralluogo nelle attività visitate dai ladri. Spetterà a loro l’indagine per cercare di risalire agli autori del furto. I malviventi sarebbero fuggiti a bordo di una Bmw X5 rubata nel cortile attiguo alla steakhouse Antigua.

Lo sfogo del titolare del panificio

"Alle 4 di notte hanno gozzovigliato dentro Cerere e hanno portato via cassa, televisione, biscotti, torte, bottiglie di vino, birra, bottiglie di coca cola, si sono fatti la spesa per casa - il rammarico di Corrado Scaglione, titolare della panetteria Cerere e pluripremiato pizzaiolo dell'Enosteria Lipen - Hanno devastato i locali sia sopra che sotto, hanno persino trovato una cassaforte nascosta nel muro, in un angolo del magazzino, di cui io nemmeno sapevo l'esistenza. Questo significa che hanno avuto tutto il tempo per studiarci. Hanno portato via tutto persino la macchina del caffè, che è a noleggio, e hanno strappato cavi e tubature, c'era acqua dappertutto. Ci hanno rubato di tutto e di più, anche cose abbastanza futili come uno specchio del bagno piuttosto che i biscotti e le torte. Hanno fatto un sacco di danni anche alle altre attività vicine: una cosa veramente puerile".

