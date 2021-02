Incursione dei ladri al bar e dal benzinaio

A Seregno incursione dei ladri dal benzinaio di via Stoppani e al bar di fronte al Santuario di Santa Valeria. Sollevata la saracinesca e rotta una vetrata: rubati il fondo cassa e una bottiglia di liquore.

Colpo dei ladri dal benzinaio

Doppia incursione dei ladri in zona Santa Valeria a Seregno: nel mirino dei malviventi il distributore di benzina di via Stoppani e il bar Trezzi davanti al Santuario. I colpi all’alba di domenica, poco prima delle 6. Dal benzinaio in azione un uomo con il cappuccio in testa e una sciarpa al collo, ripreso dalle telecamere della videosorveglianza privata. E’ riuscito a sollevare una saracinesca prima di infrangere il vetro della porta d’ingresso. All’interno dell’ufficio, il ladro ha prelevato il denaro del fondo cassa oltre ai sacchetti delle monete che si trovavano sul bancone. Di circa 400 euro il bottino.

L’intrusione al bar davanti al Santuario

Nelle stesse ore si è consumato un furto anche ai danni del bar Trezzi, davanti al Santuario di Santa Valeria. In questo caso è stata rotta la vetrata del locale dopo il tentativo fallito di forzare la porta d’ingresso. Modesto il bottino dopo aver frugato all’interno del locale: una bottiglia di amaro e le monete del fondo cassa. L’attività, aperta ben 53 anni fa a Santa Valeria, conta almeno una decina di furti subiti ma quello di domenica è il primo da quando il bar non vende più le sigarette. Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai Carabinieri della Compagnia locale. Nei giorni scorsi si era consumato un furto in abitazione, in zona Ceredo.

