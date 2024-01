Ladri in azione nei cimiteri di Lentate e Barlassina: rubate le statue della Madonna

Ladri in azione al cimitero di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso: ignoti hanno rubato due Madonnine in metallo posizionate su due tombe. Non si sa se la mano sia la stessa, fatto sta che nel giro di un paio di giorni due cittadini hanno notato, con amarezza e rammarico, che erano sparite le statuine in metallo raffiguranti la Vergine, posizionate sulle tombe dei rispettivi famigliari. E lo stesso episodio si è verificato al cimitero di Barlassina.

Rubate due statue della Madonna

La prima segnalazione è stata fatta da Lorena Argeri che non poteva credere ai propri occhi quando ha notato che dalla tomba dei nonni era sparita la statuetta posizionata accanto alle fotografie dei defunti, morti entrambi nel 1990.

«In oltre 30 anni non è mai successo niente al sepolcro in cui riposano i miei nonni - spiega - Domenica sono andata a trovarli e la statua c’era, quando sono tornata martedì (16 gennaio, ndr) ho trovato questa brutta sorpresa. Non c’è più rispetto nemmeno per i defunti».

"Non c'è più rispetto, i cittadini sono lasciati alla mercé dei ladri"

«Assurdo, ormai non c’è più sicurezza, i cittadini sono lasciati alla mercé dei ladri», la considerazione di Angelo Crusco, un altro camnaghese che purtroppo ha dovuto fare i conti con gente senza scrupoli.

«Giovedì mattina mia sorella mi ha avvisato che dalla tomba di mia cognata, morta circa 30 anni fa, era sparita la statua in rame, alta circa un metro - spiega - Era affrancata alla lastra di marmo, quindi non si toglieva con facilità».

Il timore è che i responsabili siano dei veri e propri ladri di statue, che quindi potrebbero tornare in azione.

«Non ho parole, è davvero desolante sapere che c’è chi arriva a depredare le tombe - conclude Crusco - Bisogna fare qualcosa per tutelare maggiormente i cittadini».

Furto anche a Barlassina

Ma non è finita qui: il ladro di statue è entrato in azione anche al cimitero di Barlassina, da dove ha asportato una statua di bronzo, raffigurante sempre la Madonna. In base a quanto riferito da alcuni testimoni, che pensavano si trattasse di un addetto ai lavori, il delinquente, di circa 60 anni, dopo avere divelto la statua dal basamento si è allontanato lamentandosi del peso dell'oggetto.