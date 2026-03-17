Ladri in azione nella notte alle Poste, ufficio chiuso da due giorni

Intrusione notturna alle Poste di via Galli, a Desio, ufficio chiuso per il secondo giorno consecutivo. Stando alle notizie circolate, i ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì tra il centro di distribuzione e gli uffici che aprono al pubblico. Non è chiaro in quanti fossero, solo dalla visione delle telecamere si potranno avere maggiori dettagli anche in merito alla dinamica.

Intrusione alle Poste, “ufficio temporaneamente chiuso per evento criminoso”

Sembrerebbe che i furfanti abbiamo forzato uno degli ingressi per poi farsi strada all’interno degli spazi delle Poste cittadine. Cercavano di fare bottino, ma non è chiaro cosa siano riusciti a razziare. Tra le ipotesi il fatto che abbiano cercato di scassinare il bancomat dall’interno, mentre al centro di distribuzione che smista la posta a Desio e in altri centri limitrofi, i furfanti hanno aperto i pacchi in attesa di essere consegnati, nella speranza di non andarsene a mani vuote. A quanto risulta è scattato l’allarme e questo potrebbe aver accelerato l’azione di fuga. Intanto, sulla saracinesca all’ingresso della sede di via Galli è stato apposto un cartello, dove si legge la scritta: “Ufficio postale temporaneamente chiuso per evento criminoso”.

“Accertamenti in corso”

Dall’Ufficio comunicazione di Poste Italiane hanno confermato l’intrusione notturna. “Sono in corso gli accertamenti e le verifiche dei Carabinieri, anche tramite le telecamere”, ci è stato detto. Gli uomini dell’Arma sono al lavoro per risalire ai responsabili. Ad agosto sempre il centro di via Galli era stato colpito da un raid vandalico. In quel caso erano stati rotti i vetri e messe fuori uso le auto per consegnare la corrispondenza. A ottobre il blitz dei Carabinieri, invece, era riuscito a sventare la rapina all’Ufficio postale di San Giovanni Battista, in via Sempione. Nelle scorse settimane numerose le intrusioni in diverse attività cittadine.