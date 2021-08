Ladri in azione, rompono persino il salvadanaio di Frozen

Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per agire indisturbati. Ladri in azione a Biassono nella notte tra lunedì e martedì.

Ladri in azione

Ignoti sono entrati furtivamente in un appartamento in centro paese. Un furto che ha lasciato l’amaro in bocca, i ladri non hanno risparmiato neanche il salvadanaio di uno dei figli della famiglia. L’abitazione è stata messa a soqquadro alla ricerca di oro e oggetti preziosi. I fatti si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti hanno agito del tutto indisturbati rovistando in ogni locale e rubando pochi gioielli preziosi di famiglia, ben consapevoli che i proprietari fossero via per poi far visita anche all’appartamento dei vicini. Di fatto la famiglia aveva approfittato del periodo estivo per andare a trovare i familiari in Calabria, dopo un anno di lontananza a causa della pandemia sanitaria, che ha bloccato ogni spostamento.

I proprietari erano in vacanza

"E’ stata per noi l’occasione per salutare e riabbracciare i nostri familiari. Purtroppo, dopo pochi giorni dalla nostra partenza, abbiamo ricevuto la telefonata da alcuni nostri vicini che, uscendo di casa, si sono accorti che qualcosa non andava nell’appartamento – ci hanno riferito i proprietari – Fortunatamente i miei colleghi di lavoro e alcuni familiari si sono immediatamente attivati e sono corsi sul luogo insieme ai carabinieri del comando di Monza».

La scena che si è presentata davanti ai loro occhi è stata tutt’altro che piacevole: «Hanno rovistato in ogni angolo e rovesciato tutti i cassetti e gli armadi. Hanno persino rotto il salvadanaio di mia figlia. Un gesto che mi ha fatto pensare che, per arrivare a tanto, devono davvero essere persone perfide e senza cuore".

