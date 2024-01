Ladri in oratorio, nel cuore della notte rubati i pluviali in rame

L'Epifania tutte le feste porta via, ma non di certo i furti. Ladri di rame in azione nel cuore della notte sul parcheggio esterno dell'oratorio di Bernate di Arcore, in piazza Papa Luciani.

Un brutto risveglio per tutta la frazione e sopratutto per i tanti fedeli che stamattina, sabato 6 gennaio, mentre si recavano a messa, hanno notato ben tre pluviali in rame (i tubi che portano a terra l’acqua piovana raccolta dalle grondaie), che si trovano accanto alla chiesa, sul parcheggio vicino al bar, strappati dal muro e rubati.

Un furto che ha gettato nello sconforto don Renato Vertemara, vicario parrocchiale a Bernate e tutti i volontari che con tanta passione e generosità si mettono a disposizione dell'oratorio.

Rubati i pluviali in rame

I volontari, allertati del furto, hanno immediatamente visualizzato le registrazioni delle telecamere ubicate all'interno dell'oratorio. Secondo le informazioni che siamo riusciti a raccogliere, dalle registrazioni si vedono bene i ladri che scavalcano il cancello di ingresso e che strappano dal muro ben tre pluviali. Ad un certo punto i malviventi sarebbero stati disturbati altrimenti avrebbero quasi certamente tentato di portarsi via anche gli altri due pluviali.

Ora al parroco non resta che sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di via Edison.