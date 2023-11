Ladri nella notte all'edicola, fuggono con le monetine

Hanno messo a soqquadro il chiosco dell’edicola di piazzale del Parco a Desio, rubato le monetine e quello che hanno trovato, e lasciato danni per migliaia di euro. A distanza di un mese di nuovo la rivendita di giornali bersaglio dei malviventi, che hanno agito nella notte tra giovedì e venerdì.

Ladri all'edicola, hanno forzato la porta e rovistato ovunque

Ad accorgersi della visita dei ladri è stato il corriere che ogni mattina fa le consegne. "Mi ha chiamato dicendomi che avevo lasciato la porta aperta – ha raccontato Tito Antenozio, il titolare – Ho subito avuto una sensazione negativa e mi sono precipitato. La porta era rotta e dentro c’era un disastro. Hanno buttato tutto all’aria, hanno smontato gli scaffali di ferro e rovistato ovunque. Hanno portato via le monetine, forse 50 euro". Rotta la saracinesca e forzata la porta.

L'edicolante: "Sei furti da quando ho aperto"

"La cosa più grave è che mi hanno ammazzato a livello morale. Qui non ci sono telecamere, io ne avevo due, le hanno rotte e una l’hanno portata via". Sfiduciato Antenozio fa la conta dei furti subiti da quando ha aperto, nel ‘99. "E’ già la sesta volta - ha detto - Ma qui è terra di nessuno, siamo abbandonati a noi stessi". Poi si commuove quando pensa a due clienti, marito e moglie, che dopo il furto e con il morale a pezzi, gli hanno consegnato una busta. «Mi hanno detto di aspettare ad aprirla".

La solidarietà dei clienti

All’interno della busta lasciata dai clienti c’erano dei soldi. "Un bel gesto di solidarietà, e li ringrazio – ha rimarcato – Non si può però contare solo sulla generosità delle persone. Le istituzioni dove sono? Bisogna finire di permettere a quattro balordi di farci del male ed è veramente difficile andare avanti così", ha affermato. Sottratti anche dei documenti contabili e la carta per fare le ricariche telefoniche, scambiata per un bancomat.