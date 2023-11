Ladri ripresi dalle telecamere mentre fuggono con la cassaforte, colpo da 70mila euro

Ladri in fuga con la cassaforte in ghisa dal peso di quasi un quintale appena rubata da una abitazione. Un furto fruttato ai malviventi oltre 70mila euro, una vera fortuna.

Ha davvero dell’incredibile il colpo messo a segno in una villetta di via Natale Beretta, ad Arcore, nell’abitazione di Rosaria Tremolada. I ladri in azione sono stati ripresi dalle telecamere posizionate all’esterno dell’abitazione. Ed ora le forze dell’ordine stanno dando la caccia ai malviventi; le immagini mostrano due individui, uno dei quali con il cappellino sulla testa, mentre tengono tra le braccia la cassaforte appena asportata dall’abitazione.

La fuga dei ladri con la cassaforte

E’ stata la stessa donna a voler raccontare quanto accaduto in esclusiva al nostro sito, costato una perdita economica in contante e gioielli per una cifra davvero considerevole.

"Venerdì scorso, verso le 9, sono uscita di casa per recarmi in banca. Mi sono assentata per non più di un’ora e un quarto - ha raccontato ancora sconvolta la donna, con la voce rotta dalle lacrime - Quando ho fatto rientro mi sono subito accorta che c’era il cancelletto pedonale era aperto ma le persiane erano chiuse. Inoltre suonava l’allarme. Mi sono insospettita, ho fatto un giro della casa e ho visto che c’era un vetro antisfondamento che si trova sul retro dell’abitazione completamente abbattuto. A quel punto ho avuto la certezza che ci fossero stati ladri".

La scoperta del furto al rientro a casa

In casa la donna ha trovato un vero e proprio finimondo

"Alcune stanze erano completamente sottosopra, vestiti e oggetti vari sparsi per terra sul pavimento - ha continuato Tremolada - Mi sono subito recata in mansarda dove si trovava la cassaforte e ho visto che era stata rubata. E pensare che era in ghisa e pesava quasi un quintale. Purtroppo, oltre ai miei gioielli, avevo anche dei preziosi in oro dei miei figli e dei nipoti che avevo in custodia. Oltre a catenine, orecchini e aneli avevo anche delle sterline antiche dei miei nipoti che i bisnonni avevano regalato loro per il battesimo. Per un totale di circa 70mila euro".

La denuncia