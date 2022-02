Seregno

I furti consumati in basilica, nell'abbazia benedettina e nel santuario di Santa Valeria. L'amarezza dei sacerdoti: "Ma il satanismo non c'entra"

Ladri in chiesa rubano i calici liturgici. I furti consumati nel volgere di pochi giorni in basilica San Giuseppe, nell'abbazia benedettina e nel santuario di Santa Valeria. L'amarezza dei sacerdoti: "Ma il satanismo non c'entra".

Ladri in chiesa rubano i calici liturgici

Intrusione dei ladri nelle chiese cittadine, rubati i calici liturgici. Tre i furti racchiusi in un paio di settimane: il primo in basilica San Giuseppe, il secondo in abbazia benedettina e l'ultimo nel Santuario di Santa Valeria, lunedì della scorsa settimana, prima di un funerale. Pressoché identica la dinamica del furto. I malfattori sono riusciti ad asportare i calici quando erano già sull'altare, fra una Messa e quella successiva.

"Il satanismo non c'entra nulla"

Il parroco della comunità pastorale San Giovanni Paolo II, monsignor Bruno Molinari, ha invitato i sacerdoti a riporre sempre i calici in sacrestia per evitare altri spiacevoli episodi analoghi. "Chi ha rubato pensava che i calici avessero un valore importante, invece hanno soltanto un valore affettivo per i sacerdoti". Il prevosto ha comunque escluso che all'origine dei tre episodi ci siano ragioni di satanismo. I monaci benedettini sperano che gli oggetti sacri siano restituiti e sono pronti a perdonare gli autori del furto. Nel periodo di Natale era stata rubata la cassetta delle offerte nella chiesa di Santa Valeria.

Il servizio integrale e le foto sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.