Furto in Santuario: ruba le offerte davanti alla telecamera

Seregno

Asportata la colonnina davanti al presepe nella navata laterale. Nelle immagini si vede il furfante con un cappellino in testa.

Furto nel Santuario di Santa Valeria a Seregno. In azione un ladro che ha portato via la colonnina in legno dove si raccolgono le offerte per il presepe realizzato sull'altare del Crocifisso nella navata laterale. L'episodio è stato ripreso dalla telecamera all'interno della chiesa ed è finito sui social (poi rimosso).

Furto in Santuario

Spiacevole episodio all'inizio della settimana nel Santuario di Santa Valeria a Seregno. Un uomo, all'apparenza di giovane età, è entrato in chiesa e ha asportato la bussola in legno dove si raccolgono le offerte per il presepe, realizzato sull'altare del Crocifisso nella navata laterale. L'azione, della durata di appena quindici secondi, è stata ripresa dalla telecamera collocata sulla colonna della navata laterale, a breve distanza dalla sacrestia.

Le riprese della telecamera

Il filmato è stato caricato, e poi rimosso, sui social network e ha suscitato sdegno e amarezza. Nelle immagini si vede nitidamente il furfante con un cappellino in testa che si guarda attorno, poi afferra e solleva la cassetta da terra prima di allontanarsi attraverso l'ingresso laterale del Santuario. L'episodio risale a lunedì scorso a metà mattinata, profittando di un momento in cui non erano presenti fedeli raccolti in preghiera. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri, titolari delle indagini. Purtroppo non è il primo caso di episodi analoghi.