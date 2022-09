Ladri al supermercato, con un coltello minacciano le cassiere. Portati via 500 euro, la targa dell'auto annotata dai clienti.

Portati via 500 euro

Sono entrati in azione attorno alle 14.30 e, assicurandosi che non ci fossero clienti, hanno minacciato con un coltello le cassiere per farsi consegnare il denaro. In pochi secondi hanno arraffato circa 500 euro, dopodiché sono fuggiti con l’aiuto di complici che li aspettavano in auto nel parcheggio. Attimi di paura nel primo pomeriggio di giovedì 15 settembre al supermercato Eurospin di Barlassina in via De Sanctis. In base a quanto ricostruito, due uomini si sono introdotti nel supermercato e stando ai racconti dei presenti, dopo aver atteso il momento in cui in cassa non ci fosse coda, hanno estratto un coltello, minacciando le cassiere di consegnare il denaro.

La targa presa dai clienti

Un bottino di circa 500 euro. Dopo averlo rapidamente arraffato, sono scappati e saliti a bordo di un’auto che attendeva con motore acceso. La vettura si è messa subito in moto, ma con grande prontezza alcuni clienti del supermercato, intuendo quello che era appena avvenuto, sono riusciti ad annotare il numero di targa e ad avvisare i Carabinieri.

