Ruba dalla piattaforma ecologica, denunciato dalla Polizia Locale

A Seregno intervento della Polizia Locale per bloccare un ladro che asportava del materiale elettronico dai cassoni della piattaforma ecologica. A suo carico una denuncia per furto e l'ordine di allontanamento.

Ladro fra i cassoni dei rifiuti

Venerdì 17 maggio, in prima mattinata, alla Centrale operativa della Polizia Locale è giunta la segnalazione di un uomo che, all’interno della piattaforma ecologica di via Reggio di Seregno, era impegnato a “selezionare” nei cassoni alcuni rifiuti per poi accatastarli all’esterno. Una situazione che, a detta del segnalante, andava avanti da diversi giorni. Talvolta quell'uomo prelevava i rifiuti direttamente dagli utenti arrivati in discarica per conferire il materiale da smaltire.

Bloccato nella piattaforma ecologica

In via Reggio è giunta una pattuglia della Polizia Locale, che ha accertato la presenza dell'uomo. Alla vista degli agenti, il soggetto ha cercato di allontanarsi con il materiale elettronico appena sottratto dalla piattaforma ecologica, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Denunciato un marocchino del '62

Si trattava di un cittadino marocchino, I.H., classe '62. A seguito delle operazioni di fotosegnalamento presso il Gabinetto scientifico della Questura, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il furto del materiale elettronico, in particolare casse per la riproduzione audio e alcuni amplificatori. A carico del nordafricano, in regola con il permesso di soggiorno e residente in città, è stato emesso un ordine di allontanamento a causa della condotta illegale.