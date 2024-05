Malore in strada, soccorso dalla Polizia Locale

A Seregno provvidenziale intervento della Polizia Locale per soccorrere un giovane colto da un improvviso malore mentre si trovava in strada.

Sorretto dagli agenti dopo il malore

Nella giornata di ieri, venerdì 17 maggio, una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale, in transito in via Circonvallazione, ha notato un giovane che camminava con estrema fatica. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un ulteriore passaggio per verificare la situazione e hanno notato che il ragazzo cercava di appoggiarsi ai vari segnali stradali per mantenersi in piedi. All'improvviso il pedone, un 25enne di nazionalità peruviana residente nel territorio, si è accasciato tra le braccia degli agenti che si erano subito avvicinati per assisterlo.

Trasportato all'ospedale di Carate

Il 25enne ha accusato un forte dolore al petto e altri sintomi. Subito è stato richiesto l'arrivo di un'ambulanza del 118, che tuttavia a causa dei numerosi interventi non poteva arrivare immediatamente. Il ragazzo è stato fatto sdraiare nell'auto della Polizia Locale, mentre gli agenti valutavano il trasporto immediato nell'ospedale più vicino. Per fortuna si è poi liberata un'autolettiga che è giunta in via Circonvallazione: il personale sanitario ha proceduto ai primi soccorsi del paziente, a seguire il trasporto all'ospedale di Carate Brianza. Il ragazzo non è in pericolo di vita e si riprenderà.