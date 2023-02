Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 febbraio, un uomo con un giubbotto nero e uno zaino verde in spalla è entrato nel supermercato MD di Seregno. Dopo aver girato per qualche minuto tra gli scaffali, il ladro ha preso un paio di scarpe da ginnastica nuove. Dopo averle calzate, con indifferenza ha superato la barriera delle casse transitando nella parte dedicata all’uscita senza acquisti. L’azione furtiva, però, non era passata inosservata al personale del supermercato che, insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, sin dal suo ingresso aveva cominciato a monitorarlo per capire a cosa stesse puntando.

Le minacce al personale del punto vendita

Un addetto alla sicurezza e un dipendente hanno quindi fermato l'uomo prima che potesse guadagnare l’uscita e gli hanno chiesto di pagare la merce. Per tutta risposta, il ladro ha reagito in modo aggressivo e minaccioso. Con uno scatto ha preso una bottiglia di vetro vuota e ha intimato di lasciarlo andare via, gridando con fare iracondo “ti spacco la testa, non ho paura di te”. L’uomo è riuscito quindi a fuggire a piedi in compagnia di una donna che lo aspettava fuori. Poco dopo, attorno alle 17, è stato riconosciuto e fermato dai Carabinieri del radiomobile della compagnia di Seregno. Poco prima, sul luogo dell’evento, i militari avevano raccolto le testimonianze nel punto vendita.

Bloccato ladro di scarpe al supermercato

Si tratta di un 43enne residente a Torino, ma di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Quando è stato bloccato dall'Arma aveva ancora le scarpe ai piedi ed era in compagnia di una seregnese 35enne, anche lei senza fissa dimora e pluripregiudicata, nonché del suo pitbull nero. Accompagnato in caserma, al termine degli accertamenti del caso, è stato denunciato in stato di libertà per furto e per minaccia aggravata. La merce è stata restituita al responsabile del negozio.