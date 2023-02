Ritrovata a Seregno la 14enne scomparsa

Nella giornata odierna, intorno alle 14, i Carabinieri della Stazione di Seregno hanno ritrovato la 14enne che era scomparsa lo scorso 18 febbraio a Lomagna, nel lecchese. E' stata riaffidata al padre.

In stazione ritrovata la 14enne scomparsa

Oggi, venerdì 24 febbraio, al momento del ritrovamento la ragazza si trovava a Seregno in compagnia di un amico del posto. L’allontanamento della minorenne era stato denunciato dal padre ai militari dell'Arma di Casatenovo la sera stessa della scomparsa, il 18 febbraio, e da allora nessuno aveva avuto più notizie della ragazzina.

La minorenne riaffidata al padre

Oggi, su segnalazione della madre del giovane che accompagnava la minorenne, i Carabinieri sono risaliti alla 14enne che non dava più notizie da alcuni giorni. Accompagnata nella caserma di piazza Prealpi, è stata presa in carico dagli uomini dell'Arma. Pochi minuti fa, terminata la redazione degli atti in caserma, effettuati gli accertamenti del caso e informata l’Autorità giudiziaria, la giovane è stata riaffidata al padre.