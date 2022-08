Ragazzini lanciano un crocifisso e bruciano un messale

Ragazzini lanciano un crocifisso e bruciano le pagine di un messale in galleria Kennedy. Lo sconcerto degli esercenti: “Davvero non c’è più religione”.

Lanciano un crocifisso e bruciano un messale

Nei giorni scorsi, a metà pomeriggio, scorribanda di un gruppo di ragazzi, probabilmente nemmeno maggiorenni, in galleria Kennedy. Hanno bruciato alcune pagine di un messale, una parte delle quali è finita al piano sotterraneo dei garage attraverso una grata metallica. Non contenti i giovani hanno lanciato un crocifisso oltre il cancello del condominio che affaccia sul vicolo Santo Stefano.

Sconcertati gli esercenti

Allertati dagli schiamazzi, i negozianti della zona si sono avvicinati e hanno assistito al deprecabile episodio. “Abbiamo subito cercato di allontanarli – hanno dichiarato - Si trovavano proprio attorno alla grata sopra i box. Sono i soliti giovani che si ritrovano in fondo alla galleria, tutti i giorni”. Non è noto da dove i giovani abbiano preso il crocifisso e il messale: dalla vicina Basilica San Giuseppe non è sparito nulla.

"Costretti a tenere chiuse le saracinesche"

Secondo i commercianti non sarebbe un atto sacrilego, bensì una bravata. Resta il disagio della presenza dei ragazzini che spesso disturbano con gli schiamazzi in galleria. “Siamo costretti a tenere chiuse le saracinesche su due dei tre lati”, hanno esclamato alcuni esercenti. Non è la prima volta che negozianti e residenti lamentano le intemperanze dei più giovani in centro storico.

