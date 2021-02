L’arcorese Ersilia Sala festeggia 105 anni

Tanti auguri nonna Ersilia Sala. La donna più longeva di Arcore festeggia 105 anni.

Una cifra incredibile da pensare. Figuriamoci da portare sulle spalle. Eppure lei, la “super nonna” di Arcore di problemi se ne fa proprio pochi. Giornata di grande festa giovedì 18 febbraio 2021 per Ersilia Sala che ha spento la bellezza di 105 candeline. Un traguardo spaziale quello raggiunto dall’anziana, arcorese doc, nata il 18 febbraio del 1916 in via Abate D’Adda, all’interno della corte dei “Sala”.

Storica panettiera di via Centemero

La 105enne è un volto conosciuto in città perchè, per oltre vent’anni, dal 1953 al 1973 ha portato avanti l’attività di panetteria in via Centemero.

Figlia di Abramo Sala e mamma Anna Viganò, nonna Ersilia è cresciuta insieme al fratello Alessandro e alla sorella Luigia e durante i primi anni aiutava i genitori contadini a lavorare i campi come contadini.

Il matrimonio con Angelo Malacrida

La vita di Ersilia assomiglia a quella di un vecchio film in bianco e nero, che racconta di storie appartenenti a un’altra epoca.

La donna si unì in matrimonio nel 1949 con Angelo Malacrida e dal loro amore nacquero Anna e Daniele. Prima di aprire il fornaio la donna aveva lavorato per diversi anni prima in un’azienda di filatura di Villasanta, poi alla “Monte Martini” e infine alla “Filanda” di Peregallo di Lesmo.

Salute di ferro

Nonostante la più che veneranda età, che fa di nonna Ersilia la donna più anziana di Arcore, la salute è ottima, nonostante qualche piccolo acciacco dovuto all’età. Così come la forza di spirito.

In occasione dei 100 anni, festeggiato nel 2016 nel salone della parrocchia Regina del Santo Rosario, noi del Giornale di Vimercate avevamo intervistato la donna che ci aveva raccontato la sua storia e il segreto della sua straordinaria longevità. Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla nostra abituale visita, a causa delle limitazioni imposte dalla situazione attuale. Eppure una telefonata ci siamo comunque permessi di farla e d’altra parte per un’occasione del genere non potevamo certo tirarci indietro.

Gli auguri dell’Amministrazione comunale

Così come ha fatto il vicesindaco Valentina Del Campo che ha voluto omaggiare l’importante traguardo raggiunta dall’arcorese.

“Congratulazioni vivissime alla nostra concittadina più longeva – ha sottolineato Del Campo – Spiace che in questo momento non sia stato possibile portare di presenza i nostri auguri alla signora Ersilia ma ci teniamo comunque a condividere con lei e la sua famiglia questo importante traguardo”.

