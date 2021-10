Laurea alla memoria per Roberto Frigerio, vittima di un incidente a soli 25 anni

Riconoscimento

L'Università Milano- Bicocca che frequentava, gli ha conferito il titolo di dottore in Scienze dei materiali.

Laurea alla memoria per Roberto Frigerio, il giovane 25enne rimasto vittima di un incidente sulla Valassina il 9 settembre scorso.

Il veranese avrebbe dovuto laurearsi il 12 ottobre e proprio pochi giorni fa l'Università Milano- Bicocca che frequentava, gli ha conferito il titolo di dottore in Scienze dei materiali.

Una grandissima soddisfazione per tutta la famiglia che subito dopo il tragico incidente aveva espresso il desiderio di veder coronato il sogno di Roberto, quello di laurearsi. Desiderio che i professori dell'Ateneo milanese hanno concretizzato in questi giorni.

Roberto aveva già ultimato il ciclo di studi e lo scorso 9 settembre era in viaggio in moto proprio per raggiungere l'Università milanese, dove avrebbe dovuto consegnare l'ultimo materiale prima della tesi di laurea.

Il suo lavoro, frutto di tanta ricerca e impegno sul tema dei materiali innovativi e delle leghe metalliche, sarà inoltre utilizzato per un convegno a livello internazionale.