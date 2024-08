L'Auser di Barlassina piange il suo presidente

Un esempio di altruismo e di amore incondizionato per il proprio paese, Barlassina. Si è spento sabato a 73 anni, dopo aver lottato contro un tumore scoperto nell’autunno scorso, Michele Loris Lamborghini, stimato presidente dell’Auser Barlassina, sodalizio attivo dal 2012 sul territorio per il trasporto di disabili e anziani e di tutti coloro che necessitano di essere accompagnati in ospedale o in altre strutture.

Addio al presidente dell'Auser Barlassina

«Ha combattuto fino alla fine e ha sempre sperato di farcela - spiega la vicepresidente Anna Pagani con la voce rotta dalla commozione - Qualche giorno fa, quando aveva capito che ormai non c’era più nulla da fare, è venuto a farci visita in sede e ha ci ha dato disposizioni sul suo funerale: voleva la sua fascia da presidente, che infatti abbiamo messo nella bara, e che il giorno delle esequie tutti i volontari indossassero la maglia arancione, il colore identificativo della nostra associazione. E infatti martedì (domani, 13 agosto, alle 10.30 in chiesa San Giulio, ndr), la metteremo tutti. E’ il nostro modo per salutarlo e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto».

Grazie a lui l'Auser è cresciuta dal 2012 ad oggi

E’ stato proprio grazie a Lamborghini, infatti, che l’Auser Barlassina è diventata la preziosa realtà di oggi, un sodalizio attivissimo e che offre molti servizi oltre a quello dell’accompagnamento, come per esempio il Pedibus.

«Una volta andato in pensione, dopo tanti anni di lavoro in diverse aziende per la selezione del personale, per non restare con le mani in mano nel 2010 aveva deciso di impegnarsi come volontario nell’Auser di Cesano Maderno, insieme a me e ad altri barlassinesi, eravamo in 12 - prosegue Pagani - Dopo un paio d’anni, nel 2012, su impulso dell’allora assessore ai Servizi sociali, venne fondata la sezione barlassinese e noi eravamo in prima linea».

Prima tesoriere e poi presidente dell'Auser

Inizialmente Lamborghini era tesoriere, mentre dal 2015 ha assunto il ruolo di presidente, che ha mantenuto fino all’ultimo e che ora sarà svolto da Pagani.

«Grazie a lui l’Auser è diventata la realtà di oggi - continua - Nel 2012 eravamo dodici volontari con una sola auto, ora siamo in 60 con nove mezzi».

Attivo nel Pedibus

Una crescita e un radicamento sul territorio dovuti anche al grande impegno e all’infinita passione di Lamborghini:

«Si può dire che l’Auser era la sua prima casa, vi trascorreva tantissime ore al giorno, più che nella sua abitazione», aggiunge Pagani, ricordando l’impegno del presidente anche nel Pedibus: «Ogni mattina ci trovavamo alla postazione in Collina per accompagnare i bambini a scuola e lui li accoglieva con il suo immancabile sorriso. Ha saputo creare un rapporto speciale con i piccoli e con le loro famiglie».

"Ci guiderà dall'alto"

Il 73enne faceva parte anche della commissione di garanzia di Auser Lombardia e partecipava ai congressi provinciali e regionali per tenersi aggiornato sulle novità riguardanti l’associazione.

Ha lasciato un vuoto impossibile da colmare: