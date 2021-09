Disagi sulla Milano Meda per un camion che ha preso fuoco

All'altezza di Barlassina

Vigili del fuoco al lavoro all'altezza di Barlassina, in direzione Como.

Impressionanti le immagini che arrivano dalla Superstrada Milano Meda dove, all'altezza di Barlassina, un mezzo pesante ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 settembre.

Camion a fuoco sulla Milano Meda

L'allarme è scattato intorno prima delle 14. Il camion ha preso fuoco mentre percorreva la Super in direzione Como. Il traffico è stato bloccato a lungo per consentire ai Vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Non risultano persone ferite. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Como.

Sul posto sono intervenuti per le verifiche del caso anche gli agenti della Polizia locale di Barlassina.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile