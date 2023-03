Le lacrime di un paese accompagnano l'ultimo viaggio di "Cecco" Panighi

Camparada si ferma per accompagnare l'ultimo viaggio di Francesco "Cecco" Panighi, il 64enne morto la scorsa domenica in sella alla sua moto a causa di un tragico incidente avvenuto a Varenna, sul lungolago di Lecco.

I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio, lunedì, nella chiesa parrocchia di Lesmo. Prima della cerimonia, il parroco don Mauro Viganò ha letto su richiesta della famiglia una poesia di Eugenio Montale, "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale", tanto cara alle figlie Roberta ed Eleonora. Molto toccanti le parole pronunciate dal parroco don Mauro Viganò nel corso dell'omelia funebre. Sul feretro è stata appoggiata una maglietta della Yamaha.

"Penso che il grido di Gesù sulla Croce sia stato naturale, un po' come quello dei suoi cari domenica scorsa e che si ripresenta oggi. Porterò il sostegno, l'affetto e la gratitudine di tutti coloro che sono qui a mamma Loredana in questo momento di sofferenza. Paradossalmente questo è anche un momento di speranza: non stiamo celebrando la morte di Francesco, ma la sua resurrezione. È un invito ai suoi cari a guardare avanti nonostante tutto, con l'augurio che i volti incrociati in questi giorni restino accanto a loro come un'unica grande famiglia in cui si soffre e si gioisce tutti insieme. Roberta ed Eleonora hanno bisogno di noi perché insieme si possono superare anche le intemperie più brutte. La Pasqua di Francesco ci sostenga e sostegno Loredana, perché le dia forza per reagire e superare questa prova".