Le maestre ai loro bambini “Andrà tutto bene”. Lo striscione è apparso fuori dall’Istituto Comprensivo Bontempi di Agrate nelle ultime ore. Il sindaco “La presenza dei più piccoli manca come l’aria”.

Sicuramente i bambini sono quelli che riescono ad adattarsi meglio ai cambiamenti. Lo dimostra il fatto che in mezzo allo stravolgimento di ritmi e quotidianità in atto in ogni nucleo familiare, in assenza scuola, attività sportive o ritrovi in oratorio, piccoli e ragazzi sembrano non risentirne particolarmente.

Per i grandi il discorso non vale. La mancanza delle abitudini è difficile da gestire. Lo testimonia anche lo striscione appeso nelle ultime ore fuori dall’Istituto Comprensivo Bontempi di Agrate Brianza. Uno striscione carico di positività, “Andrà tutto bene” si legge, con cui le insegnanti della scuola hanno voluto testimoniare la vicinanza ai loro studenti.

Il sindaco “I bambini mancano come l’aria”

Il messaggio è stato condiviso anche dal sindaco, Simone Sironi, che sulla sua pagina Facebook ha scritto:

“I nostri bambini e i nostri ragazzi sono a casa – scrive il sindaco. Sono chiuse le scuole, gli oratori, le palestre, i campi da gioco, le aule delle associazioni culturali. Mancano le corse, i giochi, gli schiamazzi…la presenza dei più piccoli manca come l’aria. É un sacrificio importante quello che siamo chiamati a fare, noi e loro. Le insegnanti del nostro Istituto Comprensivo Enzo Bontempi hanno riempito di colori e speranza ciò che tutti vorremmo dire ai nostri ragazzi:

ANDRA’ TUTTO BENE. VI ASPETTIAMO!

Grazie insegnanti per tutto ciò che state facendo da casa….

Dopo tutto sarà ancora più bello!”

Un messaggio di vicinanza ai più piccoli che la comunità agratese ha apprezzato molto, visti i tanti like e le condivisioni che sta avendo in queste ore il post del sindaco.

Lo striscione a Monza

Solo domenica a Monza era apparso fuori dall’Ospedale San Gerardo, dove medici e infermieri stanno lottando per far fronte all’emergenza Coronavirus, un altro striscione firmato dalla curva Davide Pieri, gli ultras del Calcio Monza. I tifosi biancorossi hanno appeso uno striscione eloquente alla cancellata d’ingresso. “In questo momento di difficoltà, i nostri eroi siete voi. Forza San Gerardo”.

