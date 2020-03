Nuovo caso di Coronavirus confermato ad Agrate.

A risultare positivo al Covid-19 è un uomo residente in paese, attualmente ricoverato presso l’ospedale di Vimercate in buone condizioni di salute.

Il caso

A darne comunicazione è stato pochi minuti fa lo stesso primo cittadino Simone Sironi, che nel corso della mattinata ha ricevuto l’informazione direttamente da Ats, l’ente sanitario locale. Le generalità dell’uomo, per ovvie ragioni, non sono state rese note: l’unico dato certo è che ha meno di 65 anni, la soglia ritenuta più a rischio.

Pur essendo risultato positivo al test del Coronavirus, le sue condizioni di salute, come detto, non destano particolare preoccupazione.

Il comunicato del sindaco

Ecco il comunicato diffuso dal sindaco Sironi nel primo pomeriggio di oggi

“Le condizioni della persona non sono preoccupanti”

“Questa mattina l’ATS territoriale (Azienda per la Tutela della Salute), con la quale in questi giorni siamo in stretto contatto, ci ha comunicato la positività al Coronavirus da parte di un cittadino agratese. Le autorità sanitarie hanno però confermato che le condizioni del nostro concittadino, attualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera, vista anche la sua età che è al di sotto della fascia più critica (ovvero quella degli over 65), non sono preoccupanti. A lui va il nostro augurio perché possa riprendersi il prima possibile”.

“Posti in isolamento i contatti stretti”

” Ovviamente l’identità della persona rimane riservata e conosciuta solo all’ATS – ha aggiunto il sindaco . Conoscere di più non serve. Non serve sapere nome, non serve sapere luogo di lavoro, spostamenti, ecc… anche perché l’ATS sta gestendo con professionalità la situazione e ha da subito identificato, controllato e posto in isolamento i cosiddetti “contatti stretti”.

“Nessun rischio per chi non è stato a contatto”

“Quindi chi non è stato contattato non corre alcun rischio e deve semplicemente prestare le attenzioni che in questi giorni sono state continuamente ribadite, soprattutto per evitare il diffondersi del virus. – si legge ancora . Ricordiamoci che la tutela della salute di noi cittadini è assicurata dalle autorità sanitarie e quindi dobbiamo riporre massima fiducia nel loro operato. L’intervento del Comune è solo a loro supporto, al fine di prestare aiuto a chi ne avesse necessità durante l’isolamento, o per intervenire nei confronti di chi non rispettasse l’isolamento (cosa che, del resto, difficilmente potrebbe verificarsi). “In qualità di Sindaco faccio questa comunicazione al fine di evitare che circolino voci distorte o notizie gonfiate. Meglio affidarsi a fonti ufficiali”.

“Un occhio di riguardo alle persone più fragili”

“L’invito che rivolgo a tutti noi – conclude il sindaco Sironi – è quello di rispettare le indicazioni principali e le buone pratiche che ormai tutti conosciamo ma che è sempre bene ribadire, con un occhio di riguardo alle persone più fragili. Non perdiamo la nostra voglia di normalità e di vita, anche se dobbiamo adottare qualche accorgimento in più e accettare qualche importante limitazione. Un abbraccio a tutti”.

Il primo positivo

Il primo caso che aveva coinvolto Agrate era stato accertato una settimana fa, quando una dipendente di una multinazionale sita in città era risultata positiva al virus. La donna, che non si recava sul posto di lavoro da quasi due settimane, era successivamente stata dimessa.

