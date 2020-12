Le “Scatole di Natale” conquistano anche Mezzago. Grande successo per l’iniziativa promossa in paese dall’associazione “Vivi Mezzago”.

Oltre 100 pacchi raccolti

Sono stati oltre 100 i pacchi raccolti dalla comunità mezzaghese, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “Scatole di Natale”. L’iniziativa di beneficenza, nata a Milano e dipanatasi poi in numerosi Comuni della Brianza (ma non solo), è stata promossa sul territorio dall’associazione “Vivi Mezzago”, che si è occupata della raccolta dei pacchi da consegnare alle persone più in difficoltà, cercando così di donare loro un Natale più sereno. Il materiale raccolto è stato quindi consegnato nel fine settimana all’Amministrazione comunale, che si occuperà della distribuzione del contenuto ai cittadini più bisognosi.

“Domenica l’associazione Vivi Mezzago, che ha organizzato per il nostro paese l’iniziativa Scatole di Natale, ha portato in Comune oltre 100 pacchi regalo donati dai nostri concittadini – commenta con soddisfazione l’Amministrazione comunale – Nei prossimi giorni queste scatole verranno distribuite sul territorio ai cittadini più bisognosi, che in questo modo riceveranno il sostegno della nostra comunità in queste festività natalizie. La numerosità delle scatole raccolte in pochi giorni è prova concret della grande solidarietà dei mezzaghesi: una risorsa importantissima di cui fare tesoro”.

