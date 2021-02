Leidaa scrive al sindaco di Arcore: area cani da riqualificare

La “Leidaa” di Monza scrive al sindaco di Arcore Rosalba Colombo: l’area cani di Villa Borromeo è da riqualificare.

E’ questo, in sostanza, l’appello che Leidaa di Monza (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), per voce del presidente Barbara Zizza, ha inviato al primo cittadino arcorese attraverso una mail, come confermato dal sodalizio.

“E’ stata mandata dalla nostra presidente una mail all’attenzione del sindaco di Arcore, Colombo Rosalba per richiedere la riqualificazione dell’area cani sita nei giardini di Villa Borromeo d’Adda. L’area, inaugurata nel 2013, si trova ora in pessime condizioni – hanno scritto i membri della Leidaa – La recinzione non adeguata sta cedendo in alcuni punti, il cancello di ingresso è completamente divelte non permette la chiusura dell’area in maniera sicura ed è pericoloso anche per le persone che nell’area transitano. Il terreno presenta buche molto profonde, non drena in maniera sufficiente l’acqua piovana creando in alcuni punti zone simil paludose. Riteniamo che in un contesto così bello ci debba essere un’area cani che lo rispecchi e che prenda maggiormente in considerazione sia il benessere animale che dei suoi fruitori. Attendiamo fiduciosi una risposta al riguardo”.