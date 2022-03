Lentate saluta il brigadiere Mauro Baccoli

Chiesa San Vito

Una commossa folla ha partecipato ai funerali del 57enne scomparso giovedì.

"Ha insegnato a tanti come si è carabiniere"

Una commossa folla ha partecipato questo pomeriggio, sabato 26 marzo, in chiesa San Vito ai funerali di Mauro Baccoli, il 57enne brigadiere scomparso giovedì 24 marzo, che nel 1993 era stato insignito della medaglia d'argento al valor militare. "Mauro era un collega straordinario - hanno ricordato gli uomini dell'Arma - Ha insegnato a tanti come si è carabiniere: lavorare con lui era un privilegio. Era un uomo speciale, sempre con il sorriso sulle labbra, che si faceva apprezzare per la sua umiltà. Un sorriso che non lo ha mai abbandonato: resterà sempre nei nostri cuori".

"Grazie per quello che Mauro ha saputo seminare"

A celebrare la funzione ci hanno pensato il cappellano militare, frate Cesare Bedognè insieme al parroco don Marcello Grassi. "Mauro ha sempre indossato l'uniforme mettendo in atto i valori che rappresenta - ha sottolineato frate Cesare - Ha fatto del bene agli altri senza accorgersi dei pericoli: essere così significa essere solidali. Ringraziamo Dio per quello che Mauro ha fatto e ha saputo seminare, ora dobbiamo avere speranza nella resurrezione". Ha aggiunto don Marcello: "La grande presenza di oggi in chiesa sembra testimoniare quasi una festa. Una festa che noi vogliamo dedicare a Mauro, sembra un paradosso, ma tutti siamo qui per dirgli grazie per quello che ha fatto".