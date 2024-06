Lesmo: maxi carambola tra auto, attimi di paura in centro paese

Attimi di paura, domenica pomeriggio, in centro a Lesmo per una carambola che ha visto coinvolte due auto e ben sei persone. Fortunatamente l'incidente si è rivelato meno grave del previsto.

Lesmo: maxi carambola tra auto

L'allarme è scattato lungo via Marconi poco dopo le 17 quando, all'altezza degli esercizi commerciali, una "Dacia" che viaggiava in direzione di Casatenovo, ha urtato violentemente contro una "Fiat" posteggiata a lato della carreggiata. Le due auto sono poi finite insieme contro le fioriere, rischiando di coinvolgere altri veicoli e le persone che stavano transitando sul marciapiede.

Soccorse sei persone

La situazione è fortunatamente parsa da subito non particolarmente grave, ma sul posto sono comunque sopraggiunte due ambulanze e un'automedica, tutte in codice giallo. Coinvolte nel sinistro sei persone, compresi due bambini di 3 e 8 anni. Al termine degli accertamenti da parte dei paramedici, solamente due persone sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Vimercate per precauzione.

Dinamica al vaglio

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Arcore. Difficile, al momento, accertare con precisione la dinamica. Il guidatore della "Dacia" avrebbe riferito ai militari di essere stato "stretto" da un altro veicolo che con una manovra azzardata avrebbe tentato di superarlo, causando quindi la carambola. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso per fare chiarezza su quanto accaduto.