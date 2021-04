Letizia Moratti a Carate ha visitato l’Hub aperto nella discoteca Polaris. Accompagnata, tra gli altri, dal direttore generale dell’Asst Brianza, l’assessore regionale al Welfare ha confermato l’apertura di un centro vaccinale nell’ex Esselunga di Vimercate dal 15 maggio. Praticamente nulle, viceversa, le speranze per la riapertura dell’Hub al PalaBancoDesio.

Letizia Moratti a Carate: “Ho potuto verificare l’efficienza di questo centro vaccinale”

Accompagnata dal direttore generale dell’Asst Brianza Marco Trivelli la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare questa mattina ha visita il Centro vaccinale di Carate. A farle da cicerone il titolare della struttura, Egidio Motta, che le ha mostrato come una discoteca, o meglio un divertimificio, in poco tempo sia stato trasformato in un centro vaccinale. Dieci le linee attive che possono diventare venti.

Ad accogliere l’assessore regionale anche il Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, il capogruppo dei senatori leghisti Massimiliano Romeo, i vertici provinciali e cittadini dell’Arma, il sindaco di Carate, il forzista Luca Veggian con l’assessore Eleonora Frigerio e altri esponenti politici, a partire dal consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta.

“E’ bello – ha detto l’assessore regionale al termine della visita – vedere impegnate tutte queste persone per un unico obiettivo: sanitari, volontari (a Carate Brianza opera anche la Pro Loco, ndr), Protezione civile… Bello anche vedere la collaborazione fra pubblico e privato, cioè fra l’Asst Brianza e ‘Polaris studio’ che ha messo a disposizione questa struttura”.

La vicepresidente di Regione Lombardia ha quindi fornito i numeri della campagna vaccinale sottolineando che ormai sono 3,2 milioni i lombardi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, di questi 1,2 milioni sono over 80 (il 98% del totale). “C’è stata una forte accelerazione – ha rimarcato – e se arriveranno le dosi promesse dall’Europa entro l’estate tutti i cittadini lombardi riceveranno almeno una dose”.

Non c’è ancora una data per gli over 50

L’assessore non ha voluto dare date sull’apertura delle prenotazioni della fascia di età 50-59 anni “non ci sono ancora certezze – ha detto – quindi preferisco non fornire date. Le daremo quando avremo delle certezze”. Le prenotazioni dovrebbero comunque aprire nei primi giorni della prossima settimana

Il 15 maggio apre il nuovo hub di Vimercate

Nel corso della visita, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, Letizia Moratti ha rimarcato come la linea dei grandi Hub sta dando i risultati sperati quindi si proseguirà su questa strada.

Questo non impedirà però l’apertura di un Hub all’ex Esselunga di Vimercate dal 15 maggio, come ha confermato anche il dottor Trivelli, accompagnato nella visita dal direttore socio sanitario Guido Grignaffini, responsabile della campagna vaccinale Covid dell’Asst Brianza. Hub che dovrebbe partire con 8-10 line vaccinali contro le 6 oggi in funzione all’ospedale di Vimercate.

Pressoché nulle, viceversa, le possibilità che possa riaprire l’Hub al PaalBancoDesio, visto che la zona, con gli Hub di Meda, Limbiate e la stessa Carate che non lavora ancora a pieno regime, è coperta.