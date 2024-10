Lieve malore per il parroco, don Virginio in ospedale per accertamenti

Arcore ha trattenuto il fiato nelle ultime ore ma poi ha tirato un sospiro di sollievo per il suo parroco.

Attimi di paura e di apprensione quelli vissuti stamattina, venerdì 18 ottobre 2024, per il neo parroco di Arcore don Virginio Vergani. Il 59enne sacerdote, responsabile della comunità pastorale Sant'Apollinare da poche settimane, ha accusato un lieve malore all'alba.

In piazza della chiesa, dove il sacerdote risiede accanto alla chiesa di Sant'Eustorgio, è arrivata l'ambulanza con l'automedica allertata dallo stesso sacerdote.

Lieve malore per il parroco

Il don, inizialmente, ha accusato una forte sensazione di costrizione al petto che aveva fatto immediatamente pensare ad un problema cardiaco. Il sacerdote è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di Vimercate dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici che, fortunatamente, hanno escluso gravi problemi di salute.

Il sacerdote, fortunatamente, è già stato dimesso nella mattinata di oggi e, con tutta probabilità, la causa del malore potrebbe aver riguardato problemi riguardanti la digestione.



Ora qualche giorno di riposo

Dunque basterà qualche giorno di riposo per rivedere il parroco in forze. Non è ancora chiaro se il sacerdote presenzierà le celebrazioni eucaristiche del week end. Auguri di pronta guarigione da tutta la redazione di primamonza.it e del Giornale di Vimercate.