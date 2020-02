Lieve miglioramento per il 51enne soccorso ieri dopo un infortunio sul lavoro. Ieri mattina, lunedì 17 febbraio 2020, l’operaio ha caduto da una scala in un’azienda di Verano Brianza.

Infortunio sul lavoro a Verano

Intorno alle 10.15 è stato lanciato un allarme in codice rosso dal civico 29 di via Furlanelli a Verano Brianza all’interno della ditta VismaraVetro, storica vetreria della zona.

L’uomo, un operaio di una ditta esterna che stava svolgendo dei lavori all’interno dell’azienda, è caduto accidentalmente da una scala da un’altezza di quasi due metri, battendo violentemente la testa. Sul posto è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso da Como insieme al personale della Croce Bianca di Mariano e di un’altra autoambulanza da Erba.

L’aggiornamento sulle sue condizioni

L’operaio ieri è stato trasportato in gravissime condizioni in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza. Al momento le sue condizioni sono in lieve miglioramento. L’uomo è uscito dal coma.