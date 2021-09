Scoperti in un casolare a Limbiate 25 chili di droga: la Polizia di Stato arresta due spacciatori.

Limbiate, 25 chili di droga nascosti in un casolare: due arresti

Tutto è accaduto sabato scorso, 11 settembre, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani di 30 e 31 anni, italiani, che facevano accesso in un casolare di un fondo privato nelle adiacenze del Parco delle Groane, guardandosi continuamente intorno come per verificare se fossero osservati.

I poliziotti hanno atteso che i due tornassero in strada per sottoporli poi ad un controllo. Avevano con sé un sacchetto contenente un chilo di marijuana di tipo Amnesia, sostanza con percentuale di thc tra le più alte in circolazione.

La perquisizione del casolare e delle rispettive abitazioni ha portato al sequestro di altra di marijuana e hashish per un totale di circa 25 kg, insieme a soldi contanti e a materiale per il confezionamento.

I due sono stati arrestati per spaccio.