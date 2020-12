Limbiate: oltre 700 giochi donati ai bambini delle famiglie in difficoltà. Tutti sono stati recuperati, disinfettati e distribuiti a piccoli della zona e anche fuori comune.

Limbiate: oltre 700 giochi donati ai bambini delle famiglie in difficoltà

Davvero una bella iniziativa e di successo quella organizzata nelle scorse settimane dal gruppo “Limbiate che cammina” assieme all’Amministrazione comunale che ha permesso di raccogliere una grande quantità di giochi usati ma in buono stato da utilizzare come dono per i bambini delle famiglie in difficoltà.

E così in due fine settimana di dicembre, i membri del gruppo hanno organizzato un punto di raccolta. La risposta dei limbiatesi è stata davvero straordinaria: circa 700 pezzi sono stati recuperati, disinfettati e poi distribuiti per regalare un sorriso ai più piccoli. Si tratta di 264 peluche, 61 bambole, 89 libri di fiabe, 94 giochi da tavolo e 187 giochi vari.

Bambini felici anche fuori comune

Un vero e proprio tesoretto che, visto il numero, oltre ai bambini limbiatesi, ha fatto la felicità di altri bambini fuori Comune: è stato, infatti, l’assessore al Tempo Libero Claudio Ceschini ad effettuare in questi giorni la consegna dei giochi rimasti di scorta all’associazione Mamma Rita di Monza (nel cui centro si offre ospitalità alle mamme sole e ai loro bambini) e all’associazione “Il buon Samaritano” di Cesano Maderno.