L’Inps sospende le visite mediche e le attività di relazione con il pubblico. Lo stop fino nuova comunicazione. Intanto i casi in Lombardia aumentano.

“In considerazione della diffusione dei contagi da coronavirus in atto nella Lombardia, in coerenza con l’Ordinanza emanata in merito dal Ministro della Sanità d’intesa col Presidente della regione e con l’esigenza prioritaria, espressa anche dal Consiglio dei Ministri, di evitare la permanenza in uno stesso luogo di più persone, al fine di scongiurare il rischio che gli uffici delle Sedi Inps della regione deputati alla relazione al Pubblico possano costituire ulteriore veicolo di diffusione, si dispone per la sede provinciale di Monza e per le agenzie di Cesano Maderno, Desio, Seregno e Vimercate che, da lunedì 24 febbraio e sino a nuova comunicazione, vengano sospese tutte le visite mediche presso i centri medico-legali, le visite medico-fiscali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti.

Il servizio di informazioni sarà reso, oltre che con i consueti canali d’accesso telematici (direzione.monza@inps.it, contact center 803164 o 06164164), attraverso numeri telefonici dedicati che, nelle prossime ore, saranno segnalati ai cittadini”