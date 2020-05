L’isola ecologica di Vimercate anticipa l’apertura pomeridiana di lunedì, mercoledì e venerdì. Restano in vigore le norme di sicurezza.

L’isola ecologica di Vimercate amplia l’orario di apertura

Dal 4 maggio è stata riaperta l’isola ecologica per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto ad ingresso contingentato.

Dal giorno di apertura, visto il precedente periodo di chiusura si sono verificate lunghe attese, per questo motivo l’Amministrazione Comunale e CEM Ambiente hanno deciso, in via temporanea, di ampliare l’orario di apertura della piattaforma.

Dall’11 al 23 maggio 2020 si anticiperà alle ore 15.00 l’apertura pomeridiana del lunedì, mercoledì e venerdì.

Questi i nuovi orari validi dall’11 al 23 maggio

– lunedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

– martedì e giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

– mercoledì e venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

– sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

L’Amministrazione comunale ricorda che l’ingresso è consentito fino ad un massimo di 5 cittadini contemporaneamente e ogni cittadino deve indossare guanti e mascherina (o qualunque altro indumento per la copertura di naso e bocca) e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Il personale presente non aiuterà i cittadini nelle operazioni di scarico, ma si limiterà al controllo del corretto conferimento.

