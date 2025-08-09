Lite furibonda con cocci di bottiglia, intervengono i carabinieri

Paura

E' accaduta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 agosto, nella centralissima via Umberto I ad Arcore

Una lite furibonda per futili motivi, iniziata a suon di cazzotti, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia: discussione finita nel sangue tra residenti di origine straniera.

Attimi di paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 agosto 2025, ad Arcore, nella centralissima via Umberto I. Poco prima delle 19, infatti, è avvenuto un acceso diverbio tra due stranieri, residenti proprio nella via. Ad accendere la miccia, dicevamo, futili motivi che però hanno portato i due a duellare, se così si può dire, con dei cocci di bottiglia rotti in mano. Una violenta lite degenerata in aggresssione che ha fatto temere il peggio.

Passanti e residenti attirati dalle urla

A lanciare i soccorsi sono stati i passanti e i vicini di casa dei litiganti i quali, attirati dalle urla provenienti dalla corte, hanno immediatamente avvisato le Forze dell'ordine. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina di via Edison e una ambulanza.

Uomo ferito alla testa

I soccorritori del 118 hanno medicato le ferite riportate al capo da uno dei due litiganti e, successivamente, l'hanno trasportato al Pronto soccorso di Vimercate per accertamenti anche se, fortunatamente, la ferita si è rivelata superficiale.

Sulla violenta aggressione ora indagano i carabinieri. Toccherà a questi ultimi accertare la dinamica esatta di ciò che è avvenuto e le eventuali responsabilità.