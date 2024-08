Lite tra stranieri nei pressi del Comune di Lentate, 32enne preso a bastonate finisce in ospedale

Lite tra stranieri nei pressi del Comune di Lentate sul Seveso, uno è finito in ospedale.

Lite nei pressi del Comune

E' successo oggi, mercoledì 7 agosto 2024, intorno alle 8 in via Giuseppe Garibaldi, nell'area tra il Municipio e la banca. In base a quanto ricostruito finora, alcuni stranieri avrebbero iniziato a litigare per motivi ancora da chiarire.

Un 32enne è stato preso a bastonate ed è finito in ospedale

Dalle parole si è presto passati ai fatti e ad avere la peggio è stato un 32enne che risulta residente a Garbagnate Monastero, che è stato aggredito. In base a quanto visto da alcuni testimoni, tre ragazzi erano seduti su una panchina e quando il 32enne è arrivato in bici lo hanno accerchiato e picchiato. Due di loro avevano anche un bastone.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e ambulanza

Un passante, accortosi di quello che stava accadendo, ha allertato gli agenti della Polizia Locale, che dal comando situato in Municipio si sono precipitati sul posto e hanno gridato ai tre di smetterla. A quel punto gli aggressori di sono dati alla fuga, lasciando il ferito a terra. Il 32enne è stato dapprima medicato dai volontari della vicina Croce Rossa, poi è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Cantù dagli operatori della Croce Rossa di Misinto, arrivati in ambulanza. Allertati anche i Carabinieri. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'episodio e i motivi alla base dell'agguato.