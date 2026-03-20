ll piromane di Paina colpisce ancora, altri due cassonetti in fiamme all’oratorio

A distanza di un mese, il piromane di Paina di Giussano torna a colpire all’oratorio, bruciando due cassonetti. Non si ferma l’ondata di vandalismi e preoccupazione in frazione.

Due cassonetti in fiamme

Stesse modalità e stesso obiettivo: il piromane di Paina torna a colpire all’oratorio. A distanza di un mese, un altro incendio è stato appiccato accanto al salone dell’oratorio: due cassonetti sono andati a fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.

Anche in questo caso diversi sono stati i danni alla parete dell’edificio e tanta l’amarezza da parte dei cittadini, sempre più preoccupati per il susseguirsi di certi episodi.

Ad agire sempre la stessa persona

Ad agire ancora una volta sarebbe la stessa persona che nei mesi scorsi ha creato parecchi problemi in frazione.

«Purtroppo è successo di nuovo – ha commentato l’assessore Giacomo Crippa – il piromane ha cercato di incendiare l’oratorio. E’ successo tutto giovedì attorno alle 3: ha bruciato due cassonetti dell’immondizia. Anche in questa occasione sono state consegnate tutte le immagini a carabinieri».

Stesso episodio a febbraio

Una scena già vista, la stessa che si è verificata la sera dell’ 11 febbraio, attorno alle 2, quando sono andate in fiamme altri due cassonetti che si trovavano dietro il salone polifunzionale, nella parte laterale dell’edificio.

Sul posto sono subito intervenuti i pompieri che in poco tempo hanno spento l’incendio e sono subito arrivati anche i carabinieri.

Le telecamere

Le immagini registrate dalle telecamere avevano ripreso il piromane, e alcuni giovani che si trovavano al bar dell’oratorio l’avevano anche riconosciuto. Sembrerebbe essere un uomo residente proprio in frazione, già noto alle forze dell’ordine. Ora è successo di nuovo e tra la gente oltre alla preoccupazione c’è anche una certa rabbia.

La frazione infatti non è purtroppo nuova a certi episodi e dietro a questi vandalismi e incendi, sembra esserci sempre la stessa mano, quella del piromane che ha già bruciato per ben quattro volte cestini per strada.