Lo spartitraffico colpisce ancora: ennesimo incidente sulla Nazionale

Lo spartitraffico sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso colpisce ancora: ennesimo incidente nella serata di ieri, martedì 11 novembre 2025.

Sbatte contro lo spartitraffico: incidente sulla Nazionale

Poco prima delle 22, in corrispondenza del numero civico 206, una 22enne alla guida di un’auto ha impattato contro il cordolo di recente realizzazione, danneggiando la parte anteriore sinistra del veicolo. Fortunatamente la giovane non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto Polizia Locale, pompieri e ambulanza

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nel terzo turno, oltre ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso. La 22enne, dopo le cure del caso, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Desio.

Le lamentele per gli spartitraffico

Anche qualche giorno fa una ragazza si era ribaltata con l’auto dopo essere finita addosso agli spartitraffico e numerosi cittadini, sui social ma non solo, hanno segnalato la pericolosità di questi nuovi cordoli realizzati nell’ambito della riqualificazione della Nazionale dei Giovi.

L’assessore: “Ho chiesto di fare delle verifiche”

L’assessore ai Lavori pubblici Matteo Turconi Sormani si è confrontato con l’impresa:

“Ho chiesto per l’ennesima volta di verificare che il cantiere sia tenuto a perfetta regola d’arte e di procedere con una nuova verifica degli spartitraffico, affinché non siano critici per la viabilità”.

Incidente anche in via Manzoni

Circa un’oretta prima, alle 20.50, un altro incidente si è verificato in via Manzoni, il lungo rettilineo che collega Lentate con Lazzate: in base a quanto ricostruito, sarebbe avvenuto un impatto tra due auto e un 38enne è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave. Sul posto i Carabinieri e la Croce Rossa di Lentate.