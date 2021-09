L'omicidio di Pessano è stato un regolamento di conti: ecco chi è il 21enne ucciso a coltellate

Indagini in corso

La vittima è il 21enne di Vimercate Simone Stucchi. Secondo i Carabinieri sarebbe stato un regolamento di conti tra bande

Un regolamento di conti tra due bande rivali che ha portato all'omicidio. E' questa la pista più calda battuta dagli inquirenti in merito alla rissa avvenuta ieri sera a Pessano con Bornago. Rissa in cui ha perso la vita un 21nne di Vimercate.

Un regolamento di conti ha portato all'omicidio

Potrebbe essersi trattato di un vero e proprio appuntamento per risolvere vecchie ruggini del passato quanto accaduto tra via della Vigna e via Montegrappa a Pessano con Bornago. Un'area isolata, fuori dal contesto residenziale e non di passaggio. Difficile dunque ipotizzare che la trentina di giovani coinvolti si sia ritrovata per caso. Almeno questa è l'ipotesi investigativa che stanno seguendo i Carabinieri della Compagnia di Pioltello con l'ausilio della settima sezione del nucleo investigativo di Milano.

Ecco chi è la vittima

Nello scontro tra più giovani sono spuntate mazze di legno e persino un coltello, lama che si è rivelata fatale per il 21enne di Vimercate Simone Stucchi colpito a morte durante la rissa. Sul suo corpo varie ferite all'altezza del torace, fendenti che gli sarebbero costati la vita. Inutile la corsa disperata verso il Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

I Carabinieri stanno visionando le telecamere di sicurezza presenti nella zona, ma stanno anche ascoltando la versione dell'altro giovane rimasto ferito, il 16enne colpito da una pietra. Da verificare la sua posizione anche perché attualmente non risultano altre persone che abbiano riportato ferite a parte la vittima e l'adolescente pessanese .

Intanto da ieri sera il nucleo della Scientifica è operativo in paese per raccogliere quanti più indizi possibili necessari per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Già diverse troupe televisive hanno raggiunto Pessano con Bornago, al centro di un episodio di violenza destinato a diventare un fatto di cronaca nazionale.