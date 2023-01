L’Opera Pia Giuliana Ronzoni di Cesano Maderno piange il presidente onorario. Si è spento, a 89 anni, Giberto Cermenati.

L'Opera Pia Giuliana Ronzoni piange il presidente onorario

Classe 1933, imprenditore (è il fondatore dell'azienda Cesaplast), Giberto Cermenati era entrano nel 1960 come consigliere nel Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Giuliana Ronzoni, subentrando al padre Piero che dopo due mandati aveva dovuto lasciare, come da vecchio statuto, la presidenza. Era stato presidente dal 1972 al 1992, quindi presidente onorario. “Ha sempre manifestato un amorevole interesse allo sviluppo e al miglioramento della scuola dell'infanzia affidata alle Suore Sacramentine promuovendo interventi di considerevole portata” commenta l’attuale presidente del Consiglio d’amministrazione, Franco Colombo.

Il prezioso servizio all'Opera Pia Giuliana Ronzoni

La struttura che da più di cento anni accoglie i bambini della comunità di Cesano Maderno, nata nel 1920 per opera del fondatore Luigi Ronzoni, grazie a Cermenati è stata ampliata in modo significativo, fino a diventare tre volte tanto (oggi accoglie 200 bambini in sette sezioni). Prima il grande salone attrezzato per il gioco dei bambini, poi la bella cappella affidata alla cure della Suore Sacramentine "di cui ha sempre avuto grande stima e affetto per la dedizione e la competenza con cui gestivano la scuola", infine la palestra. Un'amorevole costanza quella con cui “per tantissimi anni ha prestato servizio per l’Opera Pia Giuliana Ronzoni, continuando a essere presente e operativo anche dopo la fine del suo mandato da presidente" spiega Colombo.

Il Cda dell'Opera Pia Giuliana Ronzoni, il presidente, le suore e il personale partecipano al lutto della famiglia Cermenati per la perdita del loro caro.