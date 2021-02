Luca Attanasio: nella “sua” Limbiate i funerali dell’ambasciatore

Le normative anti-Covid hanno imposto di contingentare gli ingressi limitando il numero dei partecipanti alle esequie: i presenti sono disposti, rispettando la distanza di sicurezza, lungo il prato del centro sportivo e sulle tribune.

Ad officiare le esequie, come detto, Mario Delpini. Qui un breve estratto della sua omelia:

“Il signore dirà “Da dove vieni Luca?” – ha detto Delpini durante la cerimonia – e Luca risponderà “vengo da una terra in cui la vita non conta niente, dove si muore e non importa a nessuno, dove si uccide e non importa a nessuno, dove si fa il bene e non importa a nessuno, in cui la vita di un uomo non conta niente. e si può far soffrire senza motivo e senza chiedere scusa”.