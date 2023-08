L'ultimo addio a don Carlo, prete emerito

Oggi (giovedì 24 agosto 2023) la comunità ha dato l'ultimo saluto a don Carlo Gussoni, prete emerito di Sovico mancato lunedì 21 agosto all'età di 91 anni.

La chiesa Cristo Re era gremita di persone: numerosi i sacerdoti presenti alla funzione presieduta dal vescovo ausiliare di Milano e titolare di Torri della Concordia, Giuseppe Natale Vegezzi. Presenti le autorità cittadine dei tre Comuni appartenenti alla Comunità Pastorale Maria Vergine Madre dell'Ascolto, che comprende oltre a Sovico anche Macherio e Biassono, i Carabinieri, la Polizia locale e i rappresentanti delle varie associazioni del territorio.

All'inizio della funzione è stato il messaggio che l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha dedicato a don Carlo:

"Desidero condividere la preghiera di suffragio e di riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, stimato e amato don Carlo Gussoni. Nel suo ministero ha lasciato una traccia profonda nelle comunità alle quali è stato destinato, a Sovico soprattutto, dove è rimasto a lungo con fedele e appassionata dedizione. La sua personalità forte e autorevole si è espressa nella qualità dei suoi interventi, caratterizzati da un vivo desiderio di comunicare e di incidere nel cammino delle persone e delle comunità. Ha saputo coinvolgere in modo significativo collaboratori nel servizio, condividendo preoccupazioni e attenzioni per il cammino di fede di tutti, specialmente i giovani. La sua cura e passione nel comunicare e nel rendere vivi gli strumenti di comunicazione trovano radice nello zelo per l'annuncio del Vangelo e della vita nuova, buona, virtuosa che dal Vangelo deriva. Per le comunità che ha servito ora intercede presso Dio e invoca speciali benedizioni per noi che lo accompagniamo in questo ingresso nella gioia eterna".