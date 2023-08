E' morto don Carlo, parroco emerito

Grave lutto a Sovico, è morto don Carlo Gussoni, parroco emerito. Il funerale sarà celebrato giovedì mattina, alle 10.30, nella parrocchia Cristo Re di Sovico. Il rosario sarà recitato oggi (lunedì), martedì e mercoledì alle 21. La camera ardente sarà allestita questo pomeriggio dalle 18 nel salone Sacro Cuore accanto alla chiesa.

Era in ospedale

Da qualche settimana don Carlo era ricoverato all'ospedale di Carate e negli ultimi giorni all'hospice di Giussano. Era diventato responsabile della parrocchia Cristo Re nel 1976, poi residente con incarichi pastorali. 91 anni di vita di cui 47 anni di ministero sacerdotale nella parrocchia di Sovico: un cammino lungo e proficuo, a contatto con la vita delle famiglie e degli anziani del paese. Una presenza significativa e importante.

Addio a don Carlo

Nato a Busto Arsizio il 31 gennaio 1932, don Carlo è stato ordinato sacerdote il 18 settembre 1954 da monsignor Adriano Bernareggi. Destinato prima come diacono e poi come sacerdote al Collegio San Carlo di Milano, gli era stato assegnato il compito di vice rettore delle scuole superiori con un gruppo di interni delle stesse classi. "E’ stata questa un’esperienza molto preziosa per il rapporto con gli studenti e le loro famiglie" ricordava. Nel 1965 aveva chiesto di andare in una parrocchia ed era stato destinato alla parrocchia della Basilica di San Siro a Desio. "Ho ricevuto l’incarico di assistente dell’oratorio femminile delle “Grandi”, di assistente delle Acli e dell’Unitalsi, insegnando religione all’Itis di Desio. Anche questa è stata un’esperienza vivacissima soprattutto sotto il profilo sociale e dei giovani. Nel 1976 sono stato chiamato dal cardinale Giovanni Colombo come parroco alla parrocchia di Sovico" ricordava il sacerdote, residente in paese con incarichi pastorali.

Il ricordo del sindaco

"Sono molto dispiaciuta - le parole del sindaco di Sovico, Barbara Magni - Nonostante fossi lontana per qualche giorno di vacanza, don Giuseppe mi teneva aggiornata sulla situazione. Ho saputo del peggioramento delle sue condizioni di salute e del suo ricovero negli ultimi giorni all'hospice di Giussano. Don Carlo era uno dei pilastri della nostra comunità, che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per diverse generazioni di sovicesi. In modo particolare per quelli della mia generazione, ci ha accompagnato in tutti i sacramenti, dalla comunione al matrimonio. Ha accompagnato la crescita spirituale di generazioni di sovicesi, è stato un vero e proprio punto di riferimento anche per la creazione di gruppi parrocchiali ed è sempre stato attento ai bisogni della comunità e non solo. Con l'Amministrazione comunale i rapporti sono sempre stati molto buoni e di collaborazione. Ho un bellissimo ricordo di lui, sono davvero addolorata".

